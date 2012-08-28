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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 10:00 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆卖压仍沉重,跌破一目均衡转换线及98.00

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* 欧元/日圆仍就面临压力,果断地跌破了下行中的一目均衡转换线位置98.06

* 欧元/日圆亦跌破98.00,目前日低为97.90

* 若无力回到转换线之上,则可能探向云区底部96.91

* 一目均衡云区顶部阻力为98.91,目前看来非常顽强.(完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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