版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 10:07 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆跌势加速,下道支撑为100日均线

0155GMT

* 澳元交叉盘面临卖压,且日本定盘前的日圆需求令澳元承压

* 新的趋势低点,下跌0.35%,均让动能分析偏空

* 支撑位包括位于81.05的100日移动均线、及位于80.80的云区顶部

* 稍早高点81.65成为初步阻力,趋势向下

* 浏览技术图表请点选:(link.reuters.com/gen32t)(完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐