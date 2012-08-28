《汇市简讯》欧元/日圆是否会进一步走跌,需观察97.80位置

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日本投资人及出口商在清淡市况下爆出卖盘,已经令欧元空头苏醒.但在他们按下抛售欧元/日圆的按钮之前,必须果断跌破97.80的支点线(pivot line).

97.80/82分别为8月6日及7日的高点,之后一路跌至95.70.当其果断突破97.80时,一路涨至99.19后才回档.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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