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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 10:56 BJT

《汇市简讯》美元/印尼卢比上探9,550,目前高点位于9,545

0028GMT

* 美元/印尼卢比探向9,550,开盘报9,520

* 至今交投区间为9,530-9,545,印尼央行有小幅度卖出,最新卖在9,545

* 无本金交割远期外汇(NDF)买气不俗,谣传美国联邦储备理事会主席贝南克不会在杰克森霍尔会议上论及第三轮量化宽松,令市场受惊

* 昨日一个月期NDF点位从+60扩大至+75;NDF现报9,595-9,615

* 现汇最新报9,520-9,540(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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