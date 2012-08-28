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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 10:52 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢上看31.40,但可能遭逢出口商卖压

0225GMT

* 美元/泰铢亚洲盘开盘报31.28-31.30,尾随美元/亚币升势,不过美元/泰铢走势迟缓

* 目前为止交投区间在31.30-31.34,最新报31.32-31.35

* 汇价可能涨向100日移动均线切入位31.40,但出口商卖盘可能抑制其涨势

* 市场观望股市走势,以及0430GMT泰国将公布的7月制造业产出数据,分析师预估为同比下滑3.5%,6月时为下滑9.6%.(完)

--编译 李婷仪;审校 于春红

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