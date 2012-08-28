〔法国金融〕法巴等银行正进行内部调查,检视是否有违美国制裁规定

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透巴黎8月27日电---法国巴黎银行(BNPP.PA)和法国农业信贷银行(CAGR.PA)周一表示,正在对其美元支付情况进行内部调查,检视是否有违反美国制裁规定之处.
两家银行均未确认调查是否与美国制裁伊朗有关.意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)、苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)等因涉嫌违反相关规定而遭到调查,渣打银行(STAN.L)甚至还支付了巨额罚金.
"我们正在进行内部检视,"法巴一位发言人说,他引述该行2011年财报曾披露,这些调查与"某些涉及可能遭受美国制裁的国家、个人和实体的美元支付"有关.这位发言人并称,法巴已经与美国监管当局进行了讨论.
法国农业信贷银行在年报中也采用了类似措词.其发言人称,该行也在检视与可能遭美国制裁的国家及实体有关联的支付.该发言人说,"检视正在进行."
法国兴业银行(SOGN.PA)在其年报中并未提及任何此类调查.其发言人表示,该行从2012年2月开始停止了与伊朗实体的所有业务往来,并已经将银行牌照交还给伊朗央行.(完)
--编译 李婷仪;审校 王兴亚
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