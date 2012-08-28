〔法国金融〕法巴等银行正进行内部调查,检视是否有违美国制裁规定

路透巴黎8月27日电---法国巴黎银行(BNPP.PA)和法国农业信贷银行(CAGR.PA)周一表示,正在对其美元支付情况进行内部调查,检视是否有违反美国制裁规定之处.

两家银行均未确认调查是否与美国制裁伊朗有关.意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)、苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)等因涉嫌违反相关规定而遭到调查,渣打银行(STAN.L)甚至还支付了巨额罚金.

"我们正在进行内部检视,"法巴一位发言人说,他引述该行2011年财报曾披露,这些调查与"某些涉及可能遭受美国制裁的国家、个人和实体的美元支付"有关.这位发言人并称,法巴已经与美国监管当局进行了讨论.

法国农业信贷银行在年报中也采用了类似措词.其发言人称,该行也在检视与可能遭美国制裁的国家及实体有关联的支付.该发言人说,"检视正在进行."

法国兴业银行(SOGN.PA)在其年报中并未提及任何此类调查.其发言人表示,该行从2012年2月开始停止了与伊朗实体的所有业务往来,并已经将银行牌照交还给伊朗央行.(完)