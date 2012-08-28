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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 11:27 BJT

《汇市简讯》美元指数趋势向下,关键支撑在81.20附近

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* 日圆交叉盘走软反映冒险意愿,对美元构成支撑

* 两个交易日的日高均低于前日水准,使其在81.22形成底部

* 81.18/22为6月区间低点,因此成为重要支撑

* 10日均线81.98为初步阻力,趋势仍向下

* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/zun32t) (完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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