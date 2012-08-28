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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 11:28 BJT

〔台湾债市〕公债RP利率继续持平,月底资金供给平稳

路透台北8月28日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周二继续持平.由于银行、投信资金供给增加,月底资金状况平稳,RP利率仍持稳在既有区间不变.

证券商资金调度人士表示,近期银行与投信的资金偏多,冲淡月底资金紧缩的因子,公债RP资金动能提高;本周没有资金紧缩因素,令月底市场资金供给平稳.

"资金完全不紧,完全没有月底的感觉."她说.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.(完)

--记者 詹静宜; 审校 张喜良

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