版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 11:43 BJT

《汇市简讯》日圆交叉盘卖压沉重,暗示冒险意愿降温

0332GMT

在中国不断有坏消息传出的情形下,投资人对于传统的利差交易需求迅速消退.

在平淡的开局过后,欧元/日圆下跌0.5%,澳元/日圆下跌0.4%;在此同时澳元及英镑兑日圆均屡创近期新低,意味着投资人正败逃之中.

虽然日圆交叉盘走势主要受到资金流动而非人气影响,且其受到夏季交投不兴的夸大,但其波动走势仍显示风险需求疲弱,特别是主要货币兑日圆.(完)

--编译 张明钧;审校 于春红

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐