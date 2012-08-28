修正:〔台湾个股〕国泰金称国寿海外投资上限可增至48%,第二季比重已达42.1%

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(修饰标题及内文第一段中语句)
路透台北8月28日电---台湾资产最大的金控公司--国泰金控(2882.TW)周二称,金管会7月已通过旗下子公司国泰人寿外币保单不纳入海外资投资上限申请案,因此国寿海外投资上限可增至48%,而其第二季海外投资比重已达42.1%,下半年仍将调高海外投资比重.
国泰人寿副总经理林昭廷今天在第二季业绩说明会上做出上述表示.国寿也公布第二季现金部位比重已由上季的11%降至9.2%.
国泰金控副总经理李伟正说,"(国寿)下半年将持续降低现金部位,并调高海外投资比重."
国寿表示,今年海内外股息收入为100亿台币,现已有90亿台币入袋,今年仍将投资高现金殖利率个股,海内外股票投资年化收益率为3.4%.
国寿第二季总投资金额增至3.13兆(万亿)台币,其中第二季台湾股票投资占总投资金额比重为9.1%,较上季增加150亿台币.
林昭廷也提及,由于国寿总投资部位不断扩大,仍会有投资台债的资金需求.
国泰金控今日收跌1.86%,报29.05台币;跑输台股加权指数.TWII的下跌1.42%.(完)
--记者 詹静宜; 审校 林高丽
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