〔台湾债市〕101/5殖利率微幅收低,因美债价格上扬及台股下跌

路透台北8月28日电---台湾10年公债101/5殖利率周二微幅收低.因昨晚美国10年期公债殖利率下跌,以及今日台股跌幅偏大.不过市场观望气氛仍浓,令成交值维持在偏低水准.

交易员表示,近期欧美变数较多,预料本月结束前,债市低量狭幅整理的格局不会改变.市场观察重点仍在周五贝南克于杰克森霍尔会议的演讲内容,以及9月初欧洲央行的政策会议内容.

"今天成交值不到100亿台币,显示大家都按兵不动."一证券商交易员说.

另一票券商交易员则指出,虽然月底交易商为了评价利率好看,通常会倾向作价,不过这次因为卡在新10年券101/9将在9月3日开始发行前交易,因此要期待出现行情的机率不高.

他们认为,明日101/5殖利率区间料看在1.170-1.190%.

美联储主席贝南克即将在周五于杰克森霍尔会议上发表演讲.美联储并将于9月12-13日召开政策会议.过去两年贝南克曾利用杰克森霍尔来暗示美联储推出更多宽松政策的意图.

台湾股市周二收低1.42%,加权股价指数.TWII收低106.28点至7,361.94点.

对美联储将推出更多经济刺激措施的臆测周一在夏末迟缓的交投中带动美国公债的买需,指标10年期公债价格US10YT=RR价格上涨12/32,收益率报1.65%,低于周五尾盘的1.69%.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/5 A01105=TWO -0.35 1.1791 1.1791-1.1810 90.5

5 101/6 A01106=TWO -0.95 0.8850 0.8700-0.8870 7.0

相较于101/5,五年券101/6殖利率今日下跌幅度较大,甫开盘即跳空下跌至0.87%的日低点,惟随后一路向上.有交易商认为,101/6在交易清淡之际表现突出,可能与有交易商要卖出五年冷券有关.

"这是刻意压低的,不排除是想出货五年冷券."一证券商交易员说.

另一证券商交易员则称,在欧美央行货币政策不明的状况下,连国际债市都不太会变动了,所以近期台债应该还是以盘待变为主.

欧洲央行政策会议在9月6日举行,之后德国宪法法院将在9月12日就批准欧元区永久救助基金作出裁决.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1791

5 101/6 A01106=TWO 0.8850

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)