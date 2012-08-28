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货币新闻 | 2012年 8月 28日 星期二 16:37 BJT

〔台湾央行〕共发行354亿台币存单,发行余额增294亿

路透台北8月28日电---台湾央行周二公布,今日共发行354亿台币存单,相较存单到期金额60亿,存单发行余额增294亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 280.0

91天期 0.93 61.0

182天期 1.05 13.0

央行上日发行3,383.7亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,311.3亿台币. (7,017.3+294)

拆款中心资料PIBC显示,修正后周一当日超额准备为30亿台币;累计超额准备为1,933亿台币,加计前期1%的超额准备为3,375亿台币.(完)

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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