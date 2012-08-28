〔台湾央行〕共发行354亿台币存单,发行余额增294亿

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北8月28日电---台湾央行周二公布,今日共发行354亿台币存单,相较存单到期金额60亿,存单发行余额增294亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 280.0
91天期 0.93 61.0
182天期 1.05 13.0
央行上日发行3,383.7亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,311.3亿台币. (7,017.3+294)
拆款中心资料PIBC显示,修正后周一当日超额准备为30亿台币;累计超额准备为1,933亿台币,加计前期1%的超额准备为3,375亿台币.(完)
--记者 高洁如; 审校 林高丽
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。