《汇市简讯》新西兰元和澳元兑日圆走低,恒天然消息打击新西兰元

0526GMT * 澳元/日圆和新西兰元/日圆有来自日本出口商和投资者的卖盘资金流动 * 恒天然(Fontera)调降对农户支付额的预估导致新西兰元全面遭遇卖压 * 澳元/美元触及1.0350下方停止单,但料仅少量触发,无后续 * 传闻1.0340下方有更多停止单 * 从0.8100起一路向上有新西兰元/美元卖单.(完) --编译 张若琪;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=