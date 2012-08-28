《汇市简讯》欧元/美元在1.2500下方的买盘已消化,下档买气更旺

0526GMT * 欧元/美元在略低于1.2500处的买单已经被吸纳,亚洲低点为1.2466 * 在1.2450附近有更多买盘,据称有亚洲主权国家进场 * 在1.2420下方有一些下档停止单,1.2422为一目均衡转换线位置 * 1.2400下方有更多停止单 (完) --编译 张明钧;审校 戴素萍 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=