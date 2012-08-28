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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 13:39 BJT

《汇市简讯》美元/日圆买盘守住78.50附近

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* 日圆全面受追捧,由交叉盘领涨,美元/日圆买盘守住78.50附近

* 美元/日圆低位限制在78.51,一路向下仍有买盘

* 在78.25下方、78.00和77.90有停止单,但仍在区间之外

* 在79.00前的卖单较强,上方仍有停止单.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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