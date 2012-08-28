《汇市简讯》欧元/美元今日有在1.2500期权到期,英镑亦有期权到期

0525GMT * 欧元/美元在1.2500及1.2505的简单期权于今日到期 * 美元/日圆在79.00、英镑/美元在1.5750,1.5780及1.5800的期权也在今日到期 * 执行价1.0375的澳元/美元简单期权也于今日到期.(完) --编译 张明钧;审校 隋芬 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=