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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 13:46 BJT

《汇市简讯》日本出口商在东京定盘前大举出脱欧元/日圆

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* 日本出口商在东京定盘前大举出脱欧元/日圆

* 主要货币兑日圆之后持续走弱

* 出口商亦抛售澳元/日圆、新西兰元/日圆,但投资人的卖盘可能更大

* 有一些欧元/日圆在98.00下方的停止单遭触发,在97.90下方和97.50有更多停止单.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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