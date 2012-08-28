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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 13:56 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢获支撑,因亚币走疲且泰国制造业数据弱于预期

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* 美元/泰铢获得支撑,因泰国制造业数据弱于预期,且美元兑亚洲货币走多

* 泰国7月制造业产出较上年同期下滑5.82%,市场原预期下滑3.50%

* 美元/泰铢最新报31.34-31.38,可能进一步探向31.40 (完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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