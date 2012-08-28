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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 14:03 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆在98.00上方持稳,97.90下方仍有停止单

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* 欧元/日圆稍早从98.50跌至97.90,目前持稳

* 在97.90下方有停止单,若收在一目均衡转换线98.06下方,后市偏空

* 在97.90-75的8月17-20日双重底之前有一些买盘,在下方有停止单

* 欧元/日圆仍稳居一目均衡云区,今日囿于96.91-98.73

* 日本出口商自高位后大举出脱,从98.50附近起有卖单.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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