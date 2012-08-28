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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 14:04 BJT

《汇市简讯》美元/坡元仍可逢低买进

0551GMT

* 美元/坡元在1.2550下方打转,此前在1.2557遭获利了结

* 全球成长疑虑,冒险意愿不振,且连串新加坡数据欠佳均给予支撑

* 可在1.2530逢低承接,有可能探向1.2600整数关卡

* 美元/坡元最新报1.2540-1.2545,波动区间为1.2519-1.2557 (完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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