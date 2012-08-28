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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 14:12 BJT

〔日本股市〕日经指数触及两周收盘低位,受中国成长疑虑影响

路透东京8月28日电---日本股市日经指数周二跌至两周收盘低点,在近期涨势后,部分投资人做空头押注,且对中国经济成长的忧虑盖过了对于美国联邦储备理事会(FED)很快会出台更多刺激措施的预期.

日经指数.N225跌0.6%至9,033.29点,日经中国50指数.NCHN跌1.3%.

东证股价指数.TOPX跌1.2%至746.30点.(完)

--编译 王冠中;审校 戴素萍

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