〔国际油市〕布兰特原油持稳在112美元上方,风暴艾萨克引发供应疑虑

路透新加坡8月28日电---布兰特原油期货周二受供应疑虑的支撑,持稳在每桶112美元上方,因热带风暴艾萨克可能增强为飓风,使一些美国企业削减墨西哥湾附近炼厂的原油生产. 但油价涨势或受抑,因担心飓风造成的损害可能促使炼厂未来几周减少原油购买,且外界益发期待美政府或释出部分战略油储.