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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 14:50 BJT

〔全球金市〕金价小跌,投资者等候央行人士会议

路透新加坡8月28日电---金价周二小跌,前一个交易日曾触及四个半月高位.在央行人士本周会议前,市况审慎.

周一现货金飙升,此前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在一份给国会小组的报告中表示,美联储认为有进一步宽松货币政策的空间,引发对第三轮量化宽松的期待.

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