〔澳洲股市〕受银行等类股支撑小幅收高,但矿业股承压

路透墨尔本8月28日电---澳洲股市周二收高0.4%,受银行股及防御类的医疗照护类股的支撑;但矿业股因全球增长的不确定性而承压. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨15.7点至4,359.4点. 澳洲国民银行(NAB.AX)上涨1%.而澳洲最大的按揭行--澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)则跌0.4%,之前一调查显示澳洲7月新屋销售下滑. 必和必拓(BHP.AX)逆转跌势,收高0.2%.力拓(RIO.AX)则收低0.7%.(完) --编译 张若琪;审校 白云 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]