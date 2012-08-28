〔台湾货币市场〕短率持稳,票券商利差虽扩大但票量不足

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 资金宽裕,不见月底紧张态势
* 发票量偏少,光有利差也赚不到钱
记者 董永年
路透台北8月28日电---台湾银行间短期利率周二持稳.央行冲销力道维持近日偏弱水准,再加上今日有200亿台币国库券到期,市场资金仍颇为充裕.月底的资金需求高峰令市况偏紧的状况尚未发生.
资金调度人士指出,最近几天央行冲销资金的量都偏少,刻意增加市场流动性的结果,就是让拆款利率维持在偏低水准,且因市场资金宽裕,大家都不缺钱,拆出方想要将资金以"合理"利率顺利拆出的难度不低.
"票券商做的差不多了,没有人要收(资金),利率不太会(向上)动."一大型民营银行交易员称.
在例行收受的三种天期存单中,央行过去四交易日已较到期的存单减收共517.3亿台币,令市场短钱增多.而委托大型银行的隔夜拆款方面,其金额也较先前偏低.
本地时间15:18银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.389%,上日收在0.388%;区间落在0.295-0.55%,同上日.
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.400-0.58%,上日在0.388-0.60%.
**短票利率平稳**
短票方面,票券商指出,今日有200亿台币国库券到期,市场上短期资金偏多.但因为发票量偏少,使得短票供不应求.而近期短钱骤升令拆款利率下跌,让外界对票券商有利差扩大的想像空间,但只要发票量无法扩大,票券商想多赚钱也不易.
一位大型票券商交易员说,最近中油、台电等国营事业因油电价格上涨,挹注营运资金,令发票筹资的金额减少.此外,股市表现不佳,企业资本支出降低也冲击短票发行.
"纵然利率低,发行量不多,也赚不到钱."前述交易员说.
银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,同上日.
台湾央行今日存单到期金额60亿台币;存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期总额为1兆1,026.1亿台币,本周余日依序为周三3,137亿,周四790亿及周五3,568.1亿.
拆款中心资料PIBC显示,修正后,周一当日超额准备为30亿台币;累计超额准备为1,933亿台币,加计前期1%的超额准备为3,375亿台币.
**公债RP利率持平**
公债10天期附买回(RP)利率则续持平.由于银行、投信资金供给增加,月底资金状况平稳,RP利率仍持稳在既有区间不变.
证券商资金调度人士表示,近期银行与投信的资金偏多,冲淡月底资金紧缩的因子,公债RP资金动能提高;本周没有资金紧缩因素,令月底市场资金供给平稳.
"资金完全不紧,完全没有月底的感觉."她说.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.(完)
--集体采写 詹静宜; 审校 张喜良
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