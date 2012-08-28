〔全球矿业〕五矿资源认为目前矿业热潮正处于换档阶段(更新版)

(新增更多细节)

* 中国投资迟滞的情况料在年底领导人换届之后结束

* 金属市场底部将至

* 仍有收购机会,不过融资是个问题

路透墨尔本8月28日电---中国矿企五矿资源(1208.HK)周二表示,金属价格大涨的时代已经过去,但预估中国政治领导阶层换届之后,中国的大宗商品活动将会升温.

由于中国经济放慢,引发澳洲矿业热潮降温的疑虑.但五矿资源执行长Andrew Michelmore称成长将会持续,只是过去数年的荣景已无法再现.

"加速向上的情况会永远持续吗?不,我不认为会如此,"他在一场企业餐会中说.

"目前正处于合理的调整,"Michelmore说.他称此为换档.

Michelmore说中国的建设及投资计画暂时处于平静,从而使钢铁和其他金属需求趋于平淡.因为中国目前正等待政治领导阶级换届,而国营事业的人事亦将随之有所改变.