〔全球矿业〕五矿资源认为目前矿业热潮正处于换档阶段(更新版)

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(新增更多细节)
* 中国投资迟滞的情况料在年底领导人换届之后结束
* 金属市场底部将至
* 仍有收购机会,不过融资是个问题
路透墨尔本8月28日电---中国矿企五矿资源(1208.HK)周二表示,金属价格大涨的时代已经过去,但预估中国政治领导阶层换届之后,中国的大宗商品活动将会升温.
由于中国经济放慢,引发澳洲矿业热潮降温的疑虑.但五矿资源执行长Andrew Michelmore称成长将会持续,只是过去数年的荣景已无法再现.
"加速向上的情况会永远持续吗?不,我不认为会如此,"他在一场企业餐会中说.
"目前正处于合理的调整,"Michelmore说.他称此为换档.
Michelmore说中国的建设及投资计画暂时处于平静,从而使钢铁和其他金属需求趋于平淡.因为中国目前正等待政治领导阶级换届,而国营事业的人事亦将随之有所改变.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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