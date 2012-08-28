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债券 | 2012年 8月 28日 星期二 16:35 BJT

〔伦敦美债〕公债价格大致持稳,关注美联储主席演说

路透伦敦8月28日电---美国公债价格周二在欧洲市场大致持稳,投资人观望美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克本周的演说是否暗示第三轮量化宽松,并等待欧洲央行买债计画的新细节.

美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR跌0.009个基点至1.64%,五年期公债收益率US5YT=RR跌0.006个基点至0.68%.

贝南克在杰克森霍尔备受瞩目的演说,在市场对第三轮量化宽松热切的预期中即将登场.美联储8月会议记录公布后,对于量化宽松的预期持续升高,尽管是次会议以来这段期间的美国的经济数据已有所改善.

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