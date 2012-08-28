〔金属期市〕伦敦期铜价格下滑,投资人轧平多仓等待央行官员会议

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海8月28日电---伦敦期铜周二下跌,许多投资人轧平多头部位,等待本周稍后的一场央行官员会议,以取得美国联邦储备理事会(FED)可能的货币刺激措施新线索.
"伦敦金属交易所(LME)期铜价格下滑,在长周末假期结束返回市场后,投资人采取审慎态度,等待更明确的交投讯号浮现,"上海一国际企业的交易员称.
0802GMT,LME三个月期铜CMCU3下跌0.4%至每吨7,607.25美元.LME市场周一因假期休市.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。