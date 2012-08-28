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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 16:45 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜价格下滑,投资人轧平多仓等待央行官员会议

路透上海8月28日电---伦敦期铜周二下跌,许多投资人轧平多头部位,等待本周稍后的一场央行官员会议,以取得美国联邦储备理事会(FED)可能的货币刺激措施新线索.

"伦敦金属交易所(LME)期铜价格下滑,在长周末假期结束返回市场后,投资人采取审慎态度,等待更明确的交投讯号浮现,"上海一国际企业的交易员称.

0802GMT,LME三个月期铜CMCU3下跌0.4%至每吨7,607.25美元.LME市场周一因假期休市.

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