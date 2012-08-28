福特旗下林肯品牌豪华车两年内进军中国市场

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译)
路透北京8月28日电---福特汽车(F.N)将于两年内在中国市场推出旗下林肯品牌豪华车。该公司正试图在中国这一世界最大、豪车购买者日增的汽车市场跟上竞争对手的步伐。
福特在中国市场与通用汽车(GM.N)和大众汽车(VOWG_p.DE)有一定的差距，但自2006年以来，该公司在华已投入约50亿美元。不过福特未披露为推出林肯而追加的投资额。
福特正从零开始建立豪华车经销网络，将于2014年下半年开售林肯车。
“林肯在中国的发展，可能成为这一品牌在全球的一个亮点，”福特全球营销主管Jim Farley周二在北京的一个媒体活动上表示。“我们有机会在这里开拓出不同局面。”
为在中国市场取得成功，福特称缓慢招募可以提升林肯品牌形象的经销商。该公司在美国也正试图振兴林肯品牌形象，该品牌在美国的销售于20年前达到顶峰。
“我们正努力在美国重振林肯品牌形象以及销量和满意度，”福特中国区总裁Dave Schoch说。“在这（中国）我们是一张白纸，没有历史遗留问题。”（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。