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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 17:31 BJT

〔台湾债市〕101/5期10年公债中,证券业买超5亿台币

路透台北8月28日电---台湾柜台买卖中心周二公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 9.00 13.50 -4.50

票券业 0.00 0.50 -0.50

证券业 15.50 10.50 +5.00 (完)

--记者 董永年; 审校 黄凯

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