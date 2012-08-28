〔马来西亚期市〕棕榈油下跌,关注库存增加

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透吉隆坡8月28日电---马来西亚毛棕榈油期货周二下跌,在上日触及六周高位之后遭到投资人获利了结;而且交易商认为库存增加将令价格承压.
棕榈油走势与美国大豆连动.大豆投资人在市场近来触及纪录高位之后解除多头部位.
可用来压榨食用豆油的大豆供应减少,加上未来数月棕榈油产量料大增,已令棕榈油对大豆的贴水超过每吨250美元.
但交易商说,马来西亚棕榈油库存将增加至逾230万吨,因为下半年产出的速度超过出口成长.
"我在今天早上就卖出了.棕榈油是靠大豆市场的力道才得以存活,"一家外资大宗商品经纪商说.
指标2012年12月棕榈油合约FCPOc3下跌2.1%至3,029马币(970美元).上日该合约触及3,122马币,为7月17日以来首见.
成交量为22,029口,略低于平日的25,000口均量.
路透分析师王涛称,棕榈油料将下跌至每吨3,007马币,因其从2,820升至3,122马币的五浪循环已经完成.(完)
--编译 李婷仪;审校 王洋
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