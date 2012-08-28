〔马来西亚期市〕棕榈油下跌,关注库存增加

路透吉隆坡8月28日电---马来西亚毛棕榈油期货周二下跌,在上日触及六周高位之后遭到投资人获利了结;而且交易商认为库存增加将令价格承压.

棕榈油走势与美国大豆连动.大豆投资人在市场近来触及纪录高位之后解除多头部位.

可用来压榨食用豆油的大豆供应减少,加上未来数月棕榈油产量料大增,已令棕榈油对大豆的贴水超过每吨250美元.

但交易商说,马来西亚棕榈油库存将增加至逾230万吨,因为下半年产出的速度超过出口成长.

"我在今天早上就卖出了.棕榈油是靠大豆市场的力道才得以存活,"一家外资大宗商品经纪商说.

指标2012年12月棕榈油合约FCPOc3下跌2.1%至3,029马币(970美元).上日该合约触及3,122马币,为7月17日以来首见.

成交量为22,029口,略低于平日的25,000口均量.

路透分析师王涛称,棕榈油料将下跌至每吨3,007马币,因其从2,820升至3,122马币的五浪循环已经完成.(完)