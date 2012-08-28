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亚洲 | 2012年 8月 29日 星期三 07:12 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆升至云区之上,为4月以来首见

2300GMT

* 欧元/日圆跌破98.00为时不长,一周以来一直在98.70附近徘徊

* 开盘略高于云区顶部及98.50,为4月以来首见

* 8月高点99.18若突破,目标为100日均线位置100.05

* 虽仍处于跌跌撞撞的上升趋势,但可能的结果是盘整(完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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