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亚洲 | 2012年 8月 29日 星期三 07:22 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆技术面看来将回旋向上,力图脱离昨日低点

2306GMT

* 从8月21日高点向下有强劲卖压,此处为空头楔形型态顶部

* 正在测试50-61.5%费波纳奇支撑区内的关键水平

* 可能回旋向上,尝试进一步走高脱离昨天低点

* 82.2有可能成为近期目标

* 浏览技术图表请点选:(link.reuters.com/hus79s)(完)

--编译 张明钧;审校 艾茂林

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