主要国家经济指标预测--8月29日****

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透8月29日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月28日当周--------------------------------
8月29日(三)
-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 +0.2% +0.4%
(较上年同期) +1.8% +1.7%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.4%
(较上年同期) +2.0% +1.9%
0130 澳洲建筑完工价值 第二季 持平 +5.5%
0645 法国企业景气指数 8月 89 90
0700 瑞士KOF领先指标 8月 1.50 1.43
0800 意大利零售销售(较前月) 6月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -2.0%
0900 意大利消费者信心 8月 86.0 86.5
1100 美国抵押贷款指数 8月24日当周 -- 821.3
再融资指数 -- 4,609.9
1230 美国企业获利 第二季 -4.5% -8.6%
1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +1.7% +1.5%
GDP隐性平减指数 +1.6% +1.5%
最终销售 +1.6% +1.2%
个人消费支出(PCE)物价指数 +0.7% +0.7%
核心PCE物价指数 +1.8% +1.8%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% -0.3%
(较上年同期) -- +0.4%
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 7月 +1.0% -1.4%
1800 美国褐皮书
2100 韩国央行制造业景气判断指数 8月 -- 69
2245 新西兰建筑许可 7月 -- +5.7%
2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 -0.2% +0.2%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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8月28日(二)
0600 瑞士UBS消费指标 7月 1.55 --
0600 德国GfK消费者信心指数 9月 5.9 5.9
0715 瑞士非农业就业岗位(万) 第二季 407.2 --
0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 7月 +3.8% +3.2%
民间贷款 +0.1% -0.3%
M3三个月移动平均 +3.4% --
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月25日当周 +0.5% --
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月25日当周 +1.5% --
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 6月 +0.5% -0.1%
经季节调整房价指数(较前月) +0.9% +0.5%
未经季节调整房价指数(较前月) +2.3% +1.6%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 8月 60.6 66.0
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 负9 --
1430 美国达拉斯联储德州服务业活动指数 8月 8.4 --
服务业营收指数 10 --
2300 韩国经济经常账(亿美元) 7月 盈余43.8 -- (完)
--整理 肖群英/兰秀娟;审校 张若琪
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