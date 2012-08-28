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亚洲 | 2012年 8月 29日 星期三 07:24 BJT

****主要国家经济指标预测--8月29日****

路透8月29日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------8月28日当周--------------------------------

8月29日(三)

-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 +0.2% +0.4%

(较上年同期) +1.8% +1.7%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.4%

(较上年同期) +2.0% +1.9%

0130 澳洲建筑完工价值 第二季 持平 +5.5%

0645 法国企业景气指数 8月 89 90

0700 瑞士KOF领先指标 8月 1.50 1.43

0800 意大利零售销售(较前月) 6月 -- -0.2%

(较上年同期) -- -2.0%

0900 意大利消费者信心 8月 86.0 86.5

1100 美国抵押贷款指数 8月24日当周 -- 821.3

再融资指数 -- 4,609.9

1230 美国企业获利 第二季 -4.5% -8.6%

1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +1.7% +1.5%

GDP隐性平减指数 +1.6% +1.5%

最终销售 +1.6% +1.2%

个人消费支出(PCE)物价指数 +0.7% +0.7%

核心PCE物价指数 +1.8% +1.8%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% -0.3%

(较上年同期) -- +0.4%

1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 7月 +1.0% -1.4%

1800 美国褐皮书

2100 韩国央行制造业景气判断指数 8月 -- 69

2245 新西兰建筑许可 7月 -- +5.7%

2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 -0.2% +0.2%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

----------------------------------------------------------------------------

8月28日(二)

0600 瑞士UBS消费指标 7月 1.55 --

0600 德国GfK消费者信心指数 9月 5.9 5.9

0715 瑞士非农业就业岗位(万) 第二季 407.2 --

0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 7月 +3.8% +3.2%

民间贷款 +0.1% -0.3%

M3三个月移动平均 +3.4% --

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月25日当周 +0.5% --

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月25日当周 +1.5% --

1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 6月 +0.5% -0.1%

经季节调整房价指数(较前月) +0.9% +0.5%

未经季节调整房价指数(较前月) +2.3% +1.6%

1400 美国经济谘商会消费者信心指数 8月 60.6 66.0

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 负9 --

1430 美国达拉斯联储德州服务业活动指数 8月 8.4 --

服务业营收指数 10 --

2300 韩国经济经常账(亿美元) 7月 盈余43.8 -- (完)

--整理 肖群英/兰秀娟;审校 张若琪

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