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亚洲 | 2012年 8月 29日 星期三 07:33 BJT

《汇市简讯》澳元/美元人气偏空,亚洲盘中料受限于1.0400

2319GMT * 5日、10日、20日均线与动能指标同步向下发展 * 对于中国硬着陆的疑虑持续打压人气 * 澳洲当地未有经济数据公布,因此关注焦点在于各地股市及月底资金流动 * 昨日低点1.0345及55日均线位置1.0328为支撑 * 5日均线、基准线及昨日高点1.0390/95为阻力 (完) --编译 张明钧;审校 孙茉莉 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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