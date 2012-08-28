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亚洲 | 2012年 8月 29日 星期三 07:39 BJT

《汇市简讯》美元/坡元在1.2510上方仍具有吸引力

2325GMT

* 美元/坡元在伦敦市场拉回至1.2516,此前欧元出现轧空行情

* 在1.2510上方有庞大的基金买盘,仍具有支撑力道

* 由于存在中国成长疑虑及新加坡数据疲软的问题,逢低买进仍是较佳的策略

* 预期美元/坡元盘中将于1.2510-1.2560整固

* 美元/坡元纽约盘收报1.2531,此前的波动区间为1.2514-1.2538 (完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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