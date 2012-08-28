美国与加拿大经济指标预测--8月29日-9月5日****

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透8月29日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月27日当周-------------------------------
8月29日(三)
1100 美国抵押贷款指数 8月24日当周 -- 821.3
再融资指数 -- 4,609.9
1230 美国企业获利 第二季 -4.5% -8.6%
1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +1.7% +1.5%
GDP隐性平减指数 +1.6% +1.5%
最终销售 +1.6% +1.2%
个人消费支出(PCE)物价指数 +0.7% +0.7%
核心PCE物价指数 +1.8% +1.8%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% -0.3%
(较上年同期) -- +0.4%
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 7月 +1.0% -1.4%
1800 美国褐皮书
8月30日(四)
-- 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 7月 -- +1.4%
1230 美国个人所得 7月 +0.3% +0.5%
个人支出 +0.4% 持平
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.5%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) -- +1.8%
实质个人支出 -- -0.1%
1230 加拿大经常帐收支(亿加元) 第二季 赤字153.0 赤字102.7
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月25日当周 37.0 37.2
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.8
续请失业金人数(万人) 8月18日当周 330.7 331.7
1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 8月 -- 正5
8月31日(五)
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.5%
(环比年率) +1.6% +1.9%
(较前月) 6月 +0.1% +0.1%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 53.5 53.7
1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 8月终值 73.6 73.6
现况指数 87.5 87.6
预期指数 65.0 64.5
1400 美国工厂订单 7月 +1.9% -0.5%
耐久财(耐用品)订单 7月修正值 -- +4.2%
扣除运输的耐久财订单 -- -0.4%
扣除国防的耐久财订单 -- +5.7%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -3.4%
1430 美国ECRI一周领先指标 8月24日当周 -- 123.3
----------------------------------9月3日当周-------------------------------
9月3日(一)
美国/加拿大劳工节,市场和政府部门放假.
9月4日(二)
-- 美国汽车销售年率(万辆) 8月 1,420 1,405
1258 美国Markit制造业PMI 8月终值 51.2 51.9
1330 加拿大RBC制造业PMI 8月 -- 53.05
1400 美国建筑支出 7月 +0.5% +0.4%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 50.0 49.8
ISM投入物价指数 48.0 39.5
9月5日(三)
1100 美国抵押贷款指数 8月31日当周 -- --
再融资指数 -- --
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月1日当周 -- --
1230 美国非农生产率环比年率 第二季修正值 +1.7% +1.6%
单位劳工成本 +1.6% +1.7%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月1日当周 -- +1.5%
1300 加拿大央行利率决议 1.00% 1.00%
1345 美国供应管理协会-纽约企业活动指数 8月 -- 559.8 (完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。