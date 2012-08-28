欧洲经济指标预测--8月29日-9月5日****

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透8月29日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------8月27日当周---------------------------------
8月29日(三)
-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 +0.2% +0.4%
(较上年同期) +1.8% +1.7%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.4%
(较上年同期) +2.0% +1.9%
0645 法国企业景气指数 8月 89 90
0700 瑞士KOF领先指标 8月 1.50 1.43
0800 意大利零售销售(较前月) 6月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -2.0%
0900 意大利消费者信心 8月 86.0 86.5
8月30日(四)
0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 8月 增加0.8 增加0.7
未经季节调整的失业人口(万人) 290 290
经季节调整的失业率 6.8% 6.8%
经季节调整的失业人口(万人) -- 288.8
0800 意大利薪资(较前月) 7月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +1.5%
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 7月 增加5 增加6
抵押贷款额(亿英镑) 增加3 减少4
抵押贷款批准件数(千件) 47.0 44.2
0830 英国M4货供额(较前月) 7月 -- -1.60%
0900 意大利企业信心 8月 86.9 87.1
0900 欧元区企业景气指数 8月 负1.30 负1.27
经济景气指数 87.5 87.9
工业景气指数 负15.3 负15.0
服务业景气指数 负9.0 负8.5
消费者景气指数 负23.0 负21.5
消费者通胀预期指数 -- 21.6
生产者物价预期指数 -- 负1.8
2301 英国GFK消费者信心指数 8月 负27 负29
8月31日(五)
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 8月 持平 -0.7%
(较上年同期) -2.2% -2.6%
0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 +0.2% -0.1%
(较上年同期) +0.4% +2.9%
0800 意大利失业率 7月 10.9% 10.8%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 8月初值 +2.5% +2.4%
0900 意大利CPI(较前月) 8月初值 +0.3% +0.1%
(较上年同期) +3.1% +3.1%
意大利HICP(较前月) +0.3% -1.7%
(较上年同期) +3.6% +3.6%
0900 欧元区失业率 7月 11.3% 11.2%
1000 意大利PPI(较前月) 7月 +0.3% -0.1%
(较上年同期) -- +2.1%
--------------------------------9月3日当周---------------------------------
9月3日-7日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -- -0.6%
三个月房价指数(较上年同期) -- -0.6%
9月3日(一)
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 7月 -- +3.7%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 8月 -- 48.6
0743 意大利Markit制造业PMI 8月 -- 44.3
0748 法国Markit制造业PMI 8月 -- 46.2
0753 德国制造业PMI 8月 -- 45.1
0758 欧元区Markit制造业PMI 8月 -- 45.3
0828 英国CIPS制造业PMI 8月 -- 45.4
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 8月 -- +0.1%
9月4日(二)
0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.7%
(较上年同期) -- +2.0%
0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 50.9
0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- -0.5%
(较上年同期) -- +1.8%
9月5日(三)
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -- -0.5%
(较上年同期) -- -0.7%
0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 43.0
0748 法国Markit服务业PMI 8月 -- 50.2
综合PMI -- 48.9
0753 德国Markit服务业PMI 8月 -- 48.3
0758 欧元区Markit服务业PMI 8月 -- 47.5
综合PMI -- 46.6
0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 8月 -- 51.0
0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 -- +0.1%
(较上年同期) -- -1.2% (完)
--编译 张若琪;审校 张涛
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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