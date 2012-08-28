版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 29日 星期三 07:44 BJT

《汇市简讯》美元/马币可能陷入胶着

2333GMT * 美元/马币(林吉特)盘中可能被压缩在3.1100-3.1250区间 * 基调偏多,月底需求将提供支撑,但油商抛盘可能使其受阻 * 美国风暴导致油价上涨支撑马币 * 海外市场无本金交割远期外汇(NDF)在3.1200-3.1250交投,纽约盘收报3.1190-3.1240.(完) --编译 张明钧;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐