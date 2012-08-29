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亚洲 | 2012年 8月 29日 星期三 08:04 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢在月底及杰克森霍尔会议前料呈区间波动

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* 美元/泰铢从区域货币寻求指引,但限于窄幅区间,因缺乏投机客进场

* 在欧元新一波涨势下,美元/泰铢海外市场脱离31.36高点,来到31.255,最新报31.26

* 疲弱的制造业数据对美元/泰铢构成支撑

* 盘中可能进一步在31.25-31.35区间波动

* 在杰克森霍尔会议及月底之前,交易商可能会降低持仓 (完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

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