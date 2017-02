《汇市简讯》欧元/美元买气不减

2358GMT

* 亚洲盘昨日推低欧元/美元和欧元/日圆,伦敦盘又推高

* 隔夜从亚洲盘的1.2466,回升到1.2577,仍有买盘

* 在期权障碍1.2600前仍有卖单,上方有停止单

* 在1.2500前买兴回笼.(完)

--编译 戴素萍;审校 艾茂林

* Asia takes EUR/USD, EUR/JPY down yesterday, London takes it back up.

* From Asia's 1.2466, back up to 1.2577 overnight, still bid.

* Offers remain pre-presumed option barriers at 1.2600, stops above.

* Bidding interest back in from well ahead of 1.2500, some caught short.

