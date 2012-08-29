《汇市简讯》美元/日圆自78.50起仍有买盘绵延向下

2356GMT
* 尽管海外市场中美元兑欧元及英镑遭逢卖盘,但美元兑日圆持坚
* 78.50左右仍有日本买盘,绵延向下,海外市场低点78.46
* 在78.25下方、78.00及77.90处有停止单,然这些单子仍可能挂在波动区间之外
* 在79.00之前有卖盘,但上方有停止单
* 现逢月底,昨日过后部分人士将焦点放在日本出口商动向 (完)
--编译 张明钧;审校 戴素萍
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