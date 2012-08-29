《汇市简讯》澳元新西兰元及加元兑日圆脱离昨日低点,但仍疲软

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* 澳元、新西兰元及加元兑日圆脱离昨日低点,但仍疲软,冒险意愿降温
* 特别是近期银行及景气循环投资者建议抛售澳元
* 未来这些商品货币料将有下滑压力
* 澳元/日圆低于200日均线、一目均衡基准线,探向100日均线81.04
* 新西兰元/日圆看来将跌破100日均线位置63.04,加元/日圆较为中性
* 澳元/日圆在81.00下方有停止单,新西兰元/日圆在63.00下方,一目均衡基准线位于62.83.(完)
--编译 张明钧;审校 张荻
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