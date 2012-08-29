《汇市简讯》美元/印尼卢比在9,550附近买气良好

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* 美元流动性紧俏,兑亚币走多,让美元/印尼卢比在9,550附近有良好买气
* 可能在9,530-9,560之间交投,但印尼央行料持续干预
* 据传昨日印尼央行抛售约5,000万美元
* 印尼卢比无本金交割远期外汇(NDF)海外市场交投区间为9620-9640,纽约盘收报9620-9660,一个月的点差为+65/+75(完)
--编译 张明钧;审校 戴素萍
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