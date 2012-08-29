《汇市简讯》欧元/日圆可能延续多头走势

0108GMT
* 欧元/日圆突破分别位于97.90/98.00的50%费波纳奇回档位/50日均线,上探61.8%费波纳奇回档位
* 拉回走势在先前阻力位形成两个铁鎚型态(hammer)
* 此水准买气强劲,意味着偏多走势将持续
* 6月高点101.6可能在未来数周进行测试
* 浏览技术图表,请点选:(link.reuters.com/beb89s) (完)
--编译 张明钧;审校 张涛
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