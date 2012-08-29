〔路透调查〕美国上周原油库存预计连续第五周下降,因进口减少

路透8月28日电---周二的路透调查显示,美国上周原油库存可能连续第五周下降,归因于进口减少.
受访的12名分析师平均预期,8月24日止当周的原油库存料减少150万桶,其中九人预计库存减少.
美国石油协会(API)周二公布的数据显示上周美国原油库存大增550万桶,因日进口量增140万桶至958万桶.
市场将静候能源资料协会(EIA)周三稍晚的数据.
预估原油库存增加的分析师表示,进口小幅反弹可能让上周原油库存微增.
"油库存可能小有反弹."EOXLive分析师Tom Pawlicki称."这是基于进口小幅上升的预估;而前一周日进口量减少51万桶."
"进口应会稍稍增加一点,而炼厂活动减速,但本周热带风暴艾萨克对下周库存数据的影响,很快就会盖过这些数字."Price Futures Group分析师Phil Flynn说.
上周汽油库存料减少140万桶,主因需求反弹.API周二公布的数据显示,8月24日止当周汽油库存减少240万桶.
调查显示,包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料减少10万桶.API数据显示为增加140万桶.
炼厂产能利用率料从前一周的91.2%下降0.4个百分点.API数据为降至90.9%.
"这周的报告可能显示炼厂活动小幅下降,主要与近期一些运转中断和季节性趋势一致."Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch称.(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉