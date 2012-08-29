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债券 | 2012年 8月 29日 星期三 10:02 BJT

《汇市简讯》欧元/美元还有上攻空间

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* 海外市场中,欧洲央行总裁德拉吉不参加杰克森霍尔会议的消息受到欢迎 - 有太多工作要做

* 市场主流看法为欧洲央行9月6日会议将有大事要发生

* 传言有大量的一个月期欧元买权(看涨期权)买盘,执行价在1.2675附近

* 怀疑者称,德拉吉9月6日在压低主权国家公债收益率(殖利率)上不会有太大作为

* 可能会上看1.28区间,之后下跌 (完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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