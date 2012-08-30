〔专栏节选〕全球股市的"破口"在中国--深沪股市率先破底的警讯--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月30日出版的当期「老谢开讲」专栏)

今年以来，全球仍笼罩在欧债危机的压力中，不过全球股市在欧美央行大印钞票的激励下，股价仍迭有表现。以中流砥柱的美国股市为例，美国四大指数中有史坦普五○○及那斯达克一○○再度写下新纪录，其中，史坦普五○○刷新了金融海啸以来新高价，最高涨抵一四二六．六八点，而那斯达克一○○则受惠于苹果，写下六八○．八七点的历史天价，将股价带向历史新高。

**苹果已成ＩＴ产业超级巨无霸**

苹果在官司诉讼中战胜了三星，也将声势拉到最高点，苹果总市值也写下六三八二．五亿美元的历史新纪录。美国著名分析师预测，今年内苹果就有机会看到九○○至一○○○美元的高价，届时还可将苹果市值推向新高峰。

假如苹果代表了美国国力，那么苹果已经成了ＩＴ产业的超级巨无霸。苹果巩固了美国的竞争力，也让金融海啸以来，全球担心的美国经济重新站起来。○七年金融海啸以前，美国道琼指数写下一四一九八．一点的历史天价，海啸发生后，道琼一度跌到六四六九．九五点，如今再度站上一万三千点以上，美股不断展现强者风范。

美国股市是一个成熟市场，但今年以来，道琼指数上扬七．七％，史坦普五○○涨了一二．二％，那斯达克上涨一七．八四％，连最弱势的费城半导体指数也涨了九．四七％。美国股市在去年欧债危机中，是全球股市少数逆势上扬的市场，照说美股基期已高，但今年美股表现仍抢眼。显然在ＱＥ３︵第三次量化宽松货币政策︶没有出炉前，美股的资金行情仍持续上演中。

除了美股强势演出，身处欧债风暴核心的欧洲股市，今年以来也表现十分突出，欧洲的老大德国表现十分抢眼，今年以来德国股市上扬一八．一九％，是欧洲表现最亮眼的市场。比起主办奥运成功的英国股市上扬三．六七％，及法国股市上扬八．六五％，德国股市堪称是欧洲明灯。另一个表现出色的市场是瑞士股市，今年创下六五五四．一二点的新高，且年度涨幅达九．○九％。欧洲国家的股市大多数是涨势，只有欧猪国家表现较弱势。其中，西班牙股市今年以来下跌一三．六二％，表现最弱势；欧债核心的希腊，小跌五．○四％，表现尚可；义大利只小跌一．三九％。

看一下欧美情势，股市的表现显然强过基本面。今年以来，欧债危机一夕数惊，欧洲的紧急救援机制从来没有停止过。从去年底的首轮ＬＴＲＯ︵长天期再融通操作︶四八九○亿欧元，到年初的第二轮五三○○亿欧元，然后是希腊纾困措施，再来是ＥＳＭ︵欧洲稳定机制︶，全力拯救欧洲银行。结果回头来看，全球股市虽谈不上昂首阔步，但是普遍都出现涨势。

今年最令人惊艳的市场，出现在几个非主流地区，最意外的黑马是中南美洲的委内瑞拉。为了拉抬第二任的选情，委内瑞拉总统查维兹大手笔扩张支出，委国ＧＤＰ︵国内生产毛额︶连七季大幅成长。委内瑞拉股市从○九年的三四○二八点大涨到二九五七九六点，三年内涨了八倍，这是全球罕见纪录。

不过委内瑞拉猛力冲刺，已造成外债在三年内暴增三八五亿美元，年通膨率达一九．四％。委内瑞拉债台高筑，通货膨胀难抑，已有专家示警委国大泡沫吹破，很可能让委内瑞拉经济陷入「大选后宿醉」的景象，这可能是全球一个小型大泡沫。

今年同样有选举的中南美洲大国墨西哥，也是股市创历史新高的国家。墨西哥股市从○八年的一六四八○点大涨到今年的四一六○○点，大涨了二五二％。另一个大涨的国家是非洲的南非股市，南非从○八年的一七七七一点大涨到三五九四三点，也是大涨超过一倍。

**亚洲重心仍延续去年东协市场的强势**

亚洲今年的重心，仍延续去年东协市场的强势。今年以来泰国股市上涨二○．六六％，印尼股市上扬八．四六％，马来西亚上涨七．六八％，菲律宾股市涨了一七．六三％，都是去年强势市场今年继续有表现的显例。这个情形也让置身在东协市场的新加坡沾光，今年新加坡股市大涨一五．二七％，表现明显强过香港恒生的七．八四％、韩国的五．五％。台股今年受制于证所税，虽然八月外资买超逾九百亿元，但台股表现平淡。

比较值得一提的是二○○○年以来一直是全球吸睛焦点的金砖国家，今年以来相对比较黯淡。其中俄罗斯股市今年小涨三．七％，巴西小涨二．九五％，比较强势的是印度上涨一五．○七％，最让大家感到意外的，是今年中国股市的超弱势。

今年深沪股市在全球涨多跌少的股市中，独自显得憔悴，今年以来，上海股市下跌四．九％，深圳股市也下跌三．八一％，这是亚洲唯一下跌的股市，值得一提的是八月二十七日上海Ａ股下挫三八．一四点，跌幅达一．七四％，再度写下二一五三．○一一点的新低价，上证也创下二○五五．七○八点的新低价，同时沪深三○○也创下二二二二．○○一点的新低点。

回头看欧猪国家的股市今年都下跌，但是义大利股市最低跌到一二二九五．七六点，目前却在一五○一二．八七点；希腊股市在六四六．○八点，距离六月最低点四七一．三五点，最少相距三七％；西班牙股市在七三九八．九点与最低的五九○五．三点，最少也差了二五％。换句话说，欧猪国家股市已不再破底，但是中国股市却频频破底，这似乎透露了中国经济的基本面恐怕是出了大问题。

中国股市跌不休，也写下多项纪录，一是上证已创了四十三个月新低，上证的二○○○点整数关卡岌岌可危。最难堪的是深沪股市跌回十二年前水准，这等于意味了十二年来中国的股民几乎是白打了。中国股市跌不停，也让多数股民缩手，最新资料显示，八月参与沪深两市Ａ股交易的帐户总数只有六八五．二万户，只占总体开户数的四．一二％，交易帐户占整体交易比重再创新低，投资人进场意愿降到冰点，︽钱江晚报︾报导有九成股民都被「冻僵」。

**中国经济可能要开始陷入困难的调整**

尽管官方一再推出利多措施，被股民期待很深的证监会主席郭树清也一再心战喊话，但是中国股市依然跌势不止。假如说股市是经济的橱窗，中国深沪股市的频频破底，意味了中国经济可能要开始陷入困难的调整。

眼前最核心的问题是，出口成长减退带来制造业的疲态，最新公布的汇丰中国ＰＭＩ︵中国采购经理指数︶值下滑到四七．八，这比七月明显又下跌一．五％，八月的制造业ＰＭＩ值创了九个月的新低纪录，而八月的新出口订单下滑到四四．七也比七月再跌二％，再创○九年三月以来新低纪录。