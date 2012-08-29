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亚洲 | 2012年 8月 29日 星期三 10:32 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢小涨上看31.36,下道目标31.40

0222GMT

* 美元/泰铢再度升至31.32,尾随美元兑其他亚币升势

* 可能上看前日高点31.36,但需留意出口商卖盘

* 近期阻力在31.40的100日均线位置

* 泰国央行总裁称,利率有可能调高、也有可能调低

* 然而逊于预期的制造业生产数据,以及欧洲的问题,支持近期降息看法

* 美元/泰铢报31.31-31.33,区间为31.29-31.32 (完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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