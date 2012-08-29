《汇市简讯》印度卢比恐下探历史低点,因央行心态审慎

0048GMT
外国投资人在股市中的对冲(避险)活动升温,加上外汇期权大幅波动,且央行心态审慎,意味着印度卢比可能会进一步下跌,跌穿6月创下的历史低点57.2
两大关键因素:印度央行不愿出手,且股市资金外流.
一个月期隐含波动率在三个月低点附近交投,加上现汇在过去两个月锁在54.95-56.20、大约100个跳动点的区间交投,周五公布的国内生产总值(GDP)数据可能成为美元/印度卢比冲高的引信.
目前市场预估印度周五0530GMT公布的第一季GDP为成长5.3%.
浏览一个月期风险逆转指标图表,请点选:(link.reuters.com/syr32t)
浏览印度卢比走势和贸易逆差表现图表,请点选:(link.reuters.com/qyr32t) (完)
--编译 张明钧;审校 于春红
汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=